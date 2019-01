‘Ouderen deelden rond verkiezingen VS 2016 meeste nepnieuws’

"Die eerste theorie, daar kan ik me wel in vinden", zegt Renée de Vries van ouderenorganisatie ANBO. "Maar dat geldt niet voor de tweede, want dat is denk ik voor iedere oudere anders."

"Ik denk dat ouderen zich minder goed bewust zijn van het feit dat ze in een bubbel leven en dat de nieuwsvoorziening wordt gestuurd door een algoritme", zegt De Vries. Tegelijkertijd merkt ze op dat mensen vaak de digitale vaardigheden van ouderen onderschatten. "Er is echt wel een groep die zin heeft in nieuwe technologie."

Wat haar betreft is het tijd dat hier ook in Nederland onderzoek naar wordt gedaan. Dit is er zover bekend nog niet.