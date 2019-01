Neppoederbrief bezorgd bij universiteit Groningen

In een pand van de Rijksuniversiteit Groningen in Groningen is vanochtend een poederbrief bezorgd. Het gebouw aan de Oude Boteringestraat werd ontruimd, net als de twee buurpanden.

Uit onderzoek van de EOD blijkt dat het niet om een schadelijke stof gaat. Het poeder is meegenomen voor onderzoek. Het pand wordt voor de zekerheid nog gecontroleerd.

Drie personen hadden de neppoederbrief aangeraakt en moesten in het pand blijven tot was vastgesteld of de stof schadelijk was.

Confucius

In het ontruimde pand zit het Groningen Confucius Institute. Dat is een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de universiteit, de gemeente Groningen en de Communication University China in Peking.