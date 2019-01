Dopingbeschuldigingen in petanque: 'Na wc-bezoek gooiden ze niets fout'

Een petanquespeler kan volgens hem wel voordeel hebben van ritalin of bètablokkers. "Daarvan krijg je een rustigere hartslag en in een concentratiesport is dat nuttig, want tussen de hartslagen door gebeurt vaak alles. We zien ook dat het gebruikt wordt in onder meer biljart."

Weinig controles

De nationale petanquebonden staan onder toezicht van de Confédération Mondiale des Sports de Boules (CMSB). De CMSB heeft zich aangesloten bij wereldantidopingbureau WADA.

Sporters worden daardoor geregeld gecontroleerd op doping aan de hand van de WADA-lijst met verboden middelen. Maar volgens petanquespeler Edward Vinke worden spelers "op normale toernooien" in de praktijk amper gecontroleerd.

Dat verbaast Herman Ram niet. Elke controle kost geld en vergeleken met andere sporten gaat er in petanque weinig geld om. In Nederland is voor spelers tot maximaal 1000 euro te winnen op een toernooi. In Frankrijk is dat 5.000 euro.

Ram: "De internationale federatie moet die controles uitvoeren en ik kan je garanderen dat in de jeu de boules-sport dat niet de hoogste prioriteit heeft. Ze geven geld liever ergens anders aan uit en dat begrijp ik wel als je weinig te besteden hebt. Wij moeten dezelfde afwegingen maken met onze controles."