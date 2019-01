Albert Heijn gaat nu ook warme maaltijden bezorgen

Volgens Jan-Willem Grievink, directeur van FoodService Instituut Nederland, zullen andere supermarkten als Jumbo snel volgen. "De markt van eten thuisbezorgen in ons land is nu 3,2 miljard euro groot. Ik denk dat we binnen vijf jaar aan de tien miljard zitten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Of mensen te lui worden om te koken? Mensen willen graag baas zijn over hun eigen tijd en daar hebben ze geld voor over. Even eten bestellen scheelt veel tijd. Niet dat mensen dat 4 keer per week zullen doen, maar wel op momenten dat ze even geen zin of tijd hebben om te koken. En dan is eten bestellen en laten brengen een oplossing", zegt Grievink.

Albert Heijn werkt voor de bezorging samen met Thuisbezorgd en Deliveroo.