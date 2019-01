Man ligt urenlang op sissende granaat in achtertuin

In Venlo heeft een man urenlang op een granaat in zijn achtertuin gelegen, uit angst dat hij zou ontploffen.

De man stuitte op de granaat toen hij dinsdag in zijn tuin aan het graven was. Gisteravond laat hoorde hij een sissend geluid uit de grond komen. De man besloot erop te gaan liggen in de hoop het gevaar af te wenden. Hij heeft in totaal zo'n 2,5 à 3 uur op de grond gelegen en werd door de toegesnelde EOD warm gehouden met dekens.

Uit voorzorg werden twee flats in de omgeving ontruimd. Zo'n honderd mensen moesten tijdelijk hun huis uit. Uiteindelijk bleek het te gaan om een brisantgranaat zonder springstof erin. De EOD onderzoekt de granaat verder.

De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.