'Grote hoeveelheid wiet gevonden in huis van ouders Yuri van Gelder'

De politie heeft in een woning in Waalwijk 2,4 kilo wiet gevonden. Volgens Omroep Brabant gaat het om het huis van de ouders van turner Yuri van Gelder.

Agenten vielen vandaag twee woningen in dezelfde straat in Waalwijk binnen. In de ene woning werden hennepgerelateerde spullen gevonden en in beslag genomen. In het andere huis lagen gedroogde henneptoppen, met een straatwaarde van duizenden euro's.

De politie wil niet bevestigen of het om het huis van de ouders van Van Gelder gaat. De vader van de turner wilde tegenover Omroep Brabant niet reageren.

Aanleiding voor de invallen was afwijkend stroomverbruik in de straat. Er is niemand aangehouden. De officier van justitie beslist over eventuele strafvervolging.