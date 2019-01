Hooggerechtshof Guatemala botst met president om anti-corruptiecommissie

In Guatemala is president Morales in aanvaring gekomen met de hoogste rechters van het land. Het conflict draait om een anti-corruptiecommissie van de VN, die in Guatemala sinds 2007 succesvol onderzoek doet naar corruptie.

Morales besloot vorig jaar dat het afgelopen moest zijn met de commissie, toen bleek dat deze onderzoek deed naar hemzelf, zijn zonen en zijn broer. Hij gaf de commissieleden te verstaan dat ze het land moesten verlaten met het argument dat de soevereiniteit van Guatemala was geschonden. Ook zou de commissie de rechten van verdachten niet hebben gerespecteerd.

24 uur de tijd

Het Hooggerechtshof in Guatemala heeft daar nu een stokje voor gestoken en Morales' besluit geblokkeerd. Dat gebeurde na een vergadering van acht uur. De president is gedwongen om gehoor te geven aan het rechterlijk besluit.

Het is de vraag of Morales dat doet. Hij had de VN-commissie maandag 24 uur de tijd gegeven om het land te verlaten. Om dat ultimatum kracht bij te zetten, had hij legereenheden vlak bij het hoofdkwartier van de commissie geposteerd.