VS adviseert Amerikanen Congo te verlaten, verkiezingsuitslag snel verwacht

De Verenigde Staten adviseren Amerikaanse staatsburgers Congo zo snel mogelijk te verlaten. Vanavond worden de uitslagen van de Congolese presidentsverkiezingen verwacht. De Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Kinshasa waarschuwt voor onrust.

Congolese activisten hebben gezegd dat ze massaal de straat op gaan als de verkiezingsuitslag niet overeenkomt met "de waarheid van de stembussen". Veel Congolezen zijn bang dat de uitslag is beïnvloed in het voordeel van de omstreden Emmanuel Shadary. Hij werd naar voren geschoven door president Joseph Kabila, die al sinds 2001 aan de macht is en voor het eerst sinds zijn aantreden niet herkozen kan worden.

De stembusgang in Congo werd eind december geplaagd door technische problemen en geweld. Ook mochten Congolezen in ebola-gebieden, waar veel aanhangers van de oppositie wonen, hun stem niet uitbrengen. Dat de uitslag niet afgelopen zondag al kwam, zoals werd verwacht, voedt de angst van veel Congolezen dat er verkiezingsfraude is gepleegd.

Oproerpolitie

De kiesraad laat weten dat de uitslag rond 23.00 uur vanavond (Nederlandse tijd) wordt bekendgemaakt. "Het is nu wachten op het laatste overleg van de raad", zegt een woordvoerder. Bij het presidentieel paleis staat de oproerpolitie klaar om in te grijpen. Er staan ook waterkanonnen opgesteld om eventuele mensenmassa's bij het paleis uit elkaar te drijven.

Veel inwoners van Kinshasa zien de grootschalige veiligheidsmaatregelen als een voorbode van een verkiezingsuitslag waar de meeste mensen in de stad niet achter staan, zoals een overwinning voor Shadary. Na de verkiezingen in 2006 en 2011 braken rellen uit en ook nu wordt er rekening gehouden met gewelddadig protest tegen de uitslag.

De Afrikaanse Unie, de VS en de EU hebben bij de Congolese regering aangedrongen op een eerlijke uitslag. Dat westerse verkiezingswaarnemers niet welkom waren en een EU-ambassadeur daags voor de stembusgang werd uitgewezen, doet vermoeden dat de regering zich weinig aantrekt van dat soort oproepen.