Zo kon de VS met hulp uit Nederland meeluisteren met 'El Chapo'

Daardoor kwamen de Amerikanen uiteindelijk bij ons land uit. Rodriguez vertelde aan de kartelleden dat dit een routinematige upgrade was, en overhandigde de encryptiesleutels van de communicatie aan de Amerikanen.

De server kwam in een datacentrum net buiten Haarlem te staan. Aan het specialistische Team High Tech Crime, een elite-eenheid van de Nederlandse politie, werd gevraagd om de versleutelde communicatie te tappen en door te spelen. De inhoud van de berichten konden de Nederlanders niet inzien, omdat de encryptiesleutels aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bleven. Dat onthulde de Volkskrant gisteren en is door de Nederlandse politie aan de NOS bevestigd.

Tappen doe je in Nederland

Dat de VS die vraag bij ons land neerlegde is niet vreemd, zegt hoogleraar digitale beveiliging Bart Jacobs. "Want over Nederland wordt gezegd dat er vrij veel en makkelijk getapt wordt. Dat doen ze in de Verenigde Staten veel minder. Het aantal taps in ons land ligt in absolute aantallen hoger dan in de Verenigde Staten." Volgens Jacobs heeft dat met justitiecultuur te maken.

"In Amerika zetten ze bijvoorbeeld weer sneller een informant in. In het buitenland is er daarom het beeld dat je voor taps in Nederland moet zijn. Al ligt dat ook iets genuanceerder", zegt Jacobs. Je krijgt hier niet zomaar een tap. Je moet wel echt aan flink wat juridische eisen voldoen."

Door de taps die via ons land liepen kwamen de Amerikanen veel meer over de werkwijze van El Chapo te weten. Zo spreekt hij in de telefoongesprekken vrijuit met Cholo Ivan, zijn lijfwacht die het vuile werk voor hem uitvoert. Hij blijkt losse handjes te hebben, ook richting de politie. Keegan Hamilton, een journalist van Vice, was gisteren bij de rechtszaak aanwezig en twitterde over de telefoongesprekken die hij hoorde: