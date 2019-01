Justitie mag uit dna huidskleur gaan afleiden

Officieren van justitie mogen in de toekomst uit gevonden dna van een verdachte of slachtoffer ook de huidskleur afleiden. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de regels op dat punt gaat aanpassen.

Justitie mag uit dna-sporen nu al afleiden of iemand man of vrouw is, wat het ras is en de kleur van de ogen en haren. Volgens Grapperhaus kan uit celmateriaal sinds kort ook "met een voldoende mate van exactheid" de huidskleur worden bepaald en daarom wordt de lijst met "uiterlijk waarneembare persoonskenmerken" uitgebreid.

Doel van dit type dna-onderzoek is om de identiteit te achterhalen van een verdachte van een misdrijf of van een slachtoffer.

Grapperhaus wil de regels ook op andere punten aan nieuwe ontwikkelingen aanpassen. Zo mogen bepaalde rechercheurs voortaan met mobiele apparatuur al op de plaats van een misdrijf dna-sporen "inlezen". De sporen kunnen daarvandaan dan naar een laboratorium worden gestuurd, waardoor de politie na een misdrijf mogelijk sneller iemand kan arresteren.