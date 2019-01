Brits Lagerhuis dwingt May haast te maken als brexit-deal strandt

Als de brexit-deal van de Britse premier May volgende week wordt weggestemd, moet ze het Lagerhuis binnen drie zittingsdagen een nieuw akkoord voorleggen. Dat eist een meerderheid in het parlement. De stap is een belangrijke tegenslag voor de Britse regering, die erop rekende dat er 21 dagen zouden zijn om een alternatief brexit-plan op te stellen als Mays deal wordt weggestemd.

Volgende week dinsdag stemt het Britse Lagerhuis over het brexit-akkoord van premier May. Omdat de weerstand tegen die deal nu al groot is onder de parlementsleden, ook van haar eigen partij, wordt verwacht dat May die stemming verliest. De Britse regering houdt eraan vast dat de brexit eind maart een feit moet zijn.

De voorstanders van de snelle presentatie van een alternatief plan willen voorkomen dat de regering stemmingen over de brexit lang uitstelt. Daardoor zou er te weinig tijd zijn voor het Lagerhuis om het proces bij te sturen.

"Het is opnieuw een pijnlijke nederlaag", zegt correspondent Tim de Wit. "Het parlement legt haar en haar tijdsschema zo veel druk op. Vrijdag is geen zittingsdag, dus May heeft na de stemming van dinsdag alleen nog woensdag, donderdag en maandag om een alternatief aan te dragen als haar akkoord het niet haalt."

Steun onder Conservatieven

Het amendement waarin wordt geƫist dat May al binnen drie dagen met een nieuw brexit-akkoord komt, is afkomstig van Mays partijgenoot Dominic Grieve. De motie haalde het met 308 stemmen tegen 297. Dat wil dus zeggen dat opnieuw een groot deel van Mays Conservatieve partij tegen de regering stemde, waardoor de druk op May verder wordt opgevoerd.

Dat er al over de motie gestemd mocht worden, wordt gezien als een historische stap. Parlementsvoorzitter Bercow zou door zijn adviseurs zijn aangeraden om het amendement niet in stemming te brengen, omdat onduidelijk was of het wel volgens de regels van het parlement was. Dat hij dat advies naast zich heeft neergelegd is in strijd met de strikte gewoontes in het parlement.

Partijdigheid parlementsvoorzitter

"In de Britse pers wordt dit uitgelegd als het moment waarop de speaker zijn stempel drukt op dit proces", zegt correspondent De Wit. "Van Bercow weten we dat hij een remainer is, een tegenstander van een vertrek uit de EU. Parlementsleden zeggen: dit heeft niets meer te maken met een onpartijdige scheidsrechter, wat hij moet zijn als parlementsvoorzitter."

De woede onder brexit-gezinde Conservatieven zou volgens de Britse parlementaire pers zo groot zijn dat ze Bercow willen afzetten. Ook willen ze dat hij bekendmaakt wat zijn adviseurs hebben gezegd. Normaal blijft het advies aan de parlementsvoorzitter geheim.