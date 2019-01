Stadsdichter Gouda zoekt armen en benen voor dichtregel-tattoo

Gezocht: mensen die een dichtregel op hun lichaam willen laten tatoeëren. De Goudse stadsdichter Pieter Stroop van Renen heeft een "lijfgedicht" gecomponeerd dat uit tien regels en een kop bestaat.

Op Facebook plaatste hij een oproep om tien vrijwilligers te vinden die een regel willen laten tatoeëren. "Ieder wordt onderdeel van een groter gedicht. En het leuke is ook dat het mensen met elkaar verbindt, die elkaar helemaal niet kennen.

Binnenkant arm

Inmiddels heeft hij al acht liefhebbers gevonden. De titel van het gedicht wilde de stadsdichter zelf op de binnenkant van zijn arm zetten, zegt hij tegen Omroep West.

Het gedicht is "een spel tussen het schrijven van woorden op je lijf, die iets vertellen over de binnenkant". Al was het wel even een puzzel: "Elke regel moet ook op zichzelf kunnen staan".