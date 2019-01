Acht landen nemen migranten Sea-Watch op, ook Nederland

Acht landen nemen de migranten aan boord van het schip Sea-Watch 3 op. Dat heeft premier Muscat van Malta bekendgemaakt. Ook mensen aan boord van de Albrecht Penck zullen worden opgenomen.

De migranten worden verdeeld over acht landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Roemenië, Luxemburg en Italië.

De Sea-Watch 3, met aan boord 32 migranten, is sinds 22 december op zoek geweest naar een haven. De opvarenden zijn onder meer afkomstig uit Congo, Libië, Egypte en Sudan. De Albrecht Penck heeft 17 mensen aan boord en was sinds 29 december op zoek naar een haven.

De Sea-Watch is van de Duitse gelijknamige hulporganisatie maar vaart onder Nederlandse vlag. De operatie om de migranten in Malta te krijgen, begint zo snel mogelijk, zei premier Muscat.

Tweehonderd anderen

Als teken van goede wil worden ook nog eens tweehonderd andere migranten die eerder door Malta zijn gered, over de acht landen verdeeld.

Sea-Watch zegt in een reactie "ontzettend opgelucht" te zijn dat er eindelijk een oplossing is voor de migranten aan boord van de schepen. De organisatie is nog wel "sterk verontwaardigd" dat de politieke migratiediscussie ten koste gaat van mensen die gered worden op zee.

"Het onderling gesteggel tussen de EU-lidstaten leidt ertoe dat dit soort humanitaire rampen kan ontstaan", zegt een woordvoerder.

Veel migranten aan boord worden gek van de situatie, en hebben stress. Ze snappen niet waarom ze zo behandeld worden: