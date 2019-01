OVV doet onderzoek naar vreugdevuren Scheveningen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoek doen naar de vreugdevuren in Den Haag tijdens de jaarwisseling. Door de harde wind trok een vonkenregen over Scheveningen die meerdere branden veroorzaakte en fietsen en auto's beschadigde.

Kort na de jaarwisseling kwamen berichten naar buiten dat de stapel hout van de vuren 13 meter hoger was dan was afgesproken, en dat de gemeente Den Haag niet zou hebben ingegrepen uit angst voor intimidaties. Die laatste beschuldiging is door burgemeester Krikke fel ontkend.

Zij heeft de Onderzoeksraad gevraagd onderzoek naar de vreugdevuren te doen en de raad geeft daaraan nu gehoor. Gekeken wordt naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die ontstonden na het ontsteken ervan.

Het is niet bekend wanneer het onderzoek is afgerond.