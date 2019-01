'The Lion' is weer De Leeuw: 'Emmen wil komende jaren doorgroeien'

Voor het eerst in vijf jaar is FC Emmen in het buitenland voor een winters trainingskamp. De Drentse ploeg, die knap dertiende staat in de eredivisie, verblijft net als veel andere clubs tijdens de winterstop in Spanje.

En alsof dat niet genoeg reden is voor een goed humeur, verwelkomde de club ook een nieuwe aanvaller: Michael de Leeuw.

In juni 2016 vertrok De Leeuw naar de Verenigde Staten voor een avontuur in de Major League Soccer. Groningen werd ingeruild voor Chicago en De Leeuw werd 'The Lion'.

Een bijnaam die hij zelf bedacht: "In Nederland werd ik al regelmatig zo genoemd, dus ik ben het gewend", lacht de inmiddels 32-jarige aanvaller.