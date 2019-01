Ondernemers snakken naar meer informatie over verduurzamen

Vooral de kleine bedrijven hebben vaak het geld of de tijd niet om grote stappen te zetten. "Ik werk zo'n 50 uur in de week en moest daarnaast me verdiepen in hoe ik het bedrijf kon verduurzamen", zegt Hekelaar. Inmiddels is de kraam extra geïsoleerd en liggen er zonnepanelen op het dak.

'Lange adem'

Ook bouwbedrijf Bergh Bouwsystemen is druk bezig met verduurzamen, door bijvoorbeeld duurzame bouwmaterialen te gebruiken en te hergebruiken. "We hebben heel veel geïnvesteerd, want wij geloven dat er in de toekomst anders gebouwd moet worden", zegt directeur Erik van den Bergh.

Hoewel Bergh Bouwsystemen er klaar voor is, betekent dat niet dat hun klanten dat zijn. "Het is een project van de lange adem. We zijn er anderhalf jaar mee bezig en de eerste orders komen nu binnen", zegt Van den Bergh.

Veel andere ondernemers geven in de enquête aan dat klanten vaak niet altijd bereid zijn om meer te betalen. 80 procent van de bedrijven die inmiddels zijn verduurzaamd zeggen geen concreet voordeel te hebben behaald met hun investeringen.

Subsidies moeilijk te vinden

Ondernemers weten bovendien de beschikbare subsidies niet goed te vinden. Slechts 4 procent van de zzp'ers en 15 procent van de mkb'ers maakt gebruik van subsidies in het verduurzamingsproces.

De Kamer van Koophandel benadrukt dan ook dat ondernemers er goed aan doen om uit te zoeken of zij in aanmerking komen voor beschikbare potjes. "Het merendeel van de ondernemers denkt niet in aanmerking te komen voor het geld", zegt een woordvoerder. "Dit hoeft niet het geval te zijn en het kan echt lonen om aanspraak te doen op de beschikbare subsidies."