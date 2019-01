Nieuwe Spaanse partij Vox eist uitwijzing 52.000 illegalen

De nieuwe uiterst rechtse Spaanse partij Vox eist de uitwijzing van 52.000 illegale immigranten uit Andalusië. Alleen als dat gebeurt, is Vox bereid een nieuwe centrumrechtse regering in deze deelstaat te steunen.

Vox ('Stem') deed in december voor het eerst mee met verkiezingen en kreeg tot ieders verrassing tien procent van de stemmen in Andalusië, in het zuiden van Spanje. Daardoor heeft de anti-immigratiepartij de sleutel in handen van het nieuwe bestuur. De centrumrechtse Partido Popular en het liberale Ciudadanos besloten al tot samenwerking maar redden het niet zonder de gedoogsteun van Vox.

Uitwijzing

De uitwijzing van 52.000 illegale immigranten is een voornaam punt op de lijst van voorwaarden die Vox stelt. Daarnaast wil de partij afschaffing van subsidies voor islamitische centra en verenigingen, aan feministische organisaties en andere 'ideologische' ngo's.

Ook moet er meer hulp aan zwangere vrouwen komen om te voorkomen dat ze abortus plegen, en moet er een herziening komen van biologielessen op scholen zodat die geen 'wetenschappelijk onbewezen zaken' onderwijzen.

Ook een aantal lokale wetten kunnen wat de partij betreft op de schop. Daarbij gaat het onder meer om een wet die de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders erkent. Ook eist de partij dat een wet verdwijnt over het Franco-verleden, waardoor opgravingen van slachtoffers van de dictatuur mogelijk zijn.

De conservatieve Partido Popular (PP) laat in een reactie weten dat het document met de eisen van Vox onaanvaardbaar is. "Vox interesseert meer het eigen belang dan dat van de Andalusiërs. Kennelijk zoekt de partij geen akkoord. De PP kan hun eisen niet steunen, waarvan een aantal volledig buiten proportie zijn", aldus een woordvoerder van de PP tegenover de krant ABC. Beoogd coalitiegenoot Ciudadanos doet de voorwaarden voor de gedoogsteun af als "weinig serieus".

Stierenvechten

Vox stelt verder voor dat er een nieuwe feestdag komt om de Reconquista (de herovering van Spanje op de Moren) te vieren. Ook moet er een nieuwe wet worden aangenomen om het stierenvechten te beschermen.

Vandaag ontmoetten vertegenwoordigers van Vox en de PP elkaar op een geheime locatie in Madrid, met als doel het akkoord voor een nieuwe regering in Andalusië af te ronden.

Maar dat akkoord lijkt nu verder weg dan ooit, zegt correspondent Rop Zoutberg. "De PP en Ciudadanos zijn het er allang over eens hoe ze die nieuwe deelstaatregering willen vormen. Voorop staat voor deze partijen dat de socialisten niet opnieuw de regio gaan besturen", meent Zoutberg.

"Een nieuwe waslijst met een wirwar van eisen van Vox past daar absoluut niet bij. Bovendien zijn PP en Ciudadanos huiverig in een extreemrechtse hoek te worden geduwd."

Landelijke doorbraak?

In mei doet Vox mee met gemeenteraadsverkiezingen in heel Spanje, en wil dan op meer plaatsen in het land doorbreken. Daarna wil de nieuwe populistisch-rechtse beweging landelijk aan de slag na nationale verkiezingen. Die worden uiterlijk volgend jaar in Spanje gehouden.