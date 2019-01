Vindicat hangt verlies horecavergunning boven het hoofd bij nieuwe incidenten

De Groningse studentenvereniging Vindicat kan zijn horecavergunning verliezen als zich opnieuw incidenten voordoen. Het verlies van de vergunning zou volgens het Vindicat-bestuur het einde van de vereniging kunnen betekenen. Dat blijkt uit documenten die stadsblog Sikkom kreeg na het doen van een beroep op de Wet openbaarheid bestuur. Daaruit blijkt ook dat er in mei opnieuw een nog niet eerder bekend geworden geweldsincident was.

Het Groningse studentencorps kwam de afgelopen jaren vaker in het nieuws vanwege mishandelingen en overlast. Zo liep in 2016 een student hoofdletsel op tijdens de ontgroening doordat een Vindicat-lid op zijn hoofd ging staan.

Uit documenten die Sikkom heeft gekregen, blijkt dat in mei vorig jaar een student gewond is geraakt op een evenement. Vindicat weigerde vervolgens de naam van de verdachte aan de politie door te geven. Dat was voor burgemeester Den Oudsten aanleiding om te proberen of de vereniging op een andere manier kan worden aangepakt.

Hij gebruikt daarvoor een maatregel die normaal voor horecazaken wordt gebruikt. Die bestaat uit twee keer waarschuwen, waarna tijdelijke sluiting van het gebouw kan volgen of zelfs de exploitatievergunning kan worden ingetrokken. Voor het geweldsincident in mei heeft de vereniging in juli een waarschuwing gekregen.

Vindicat: veel te zware sanctie

Een woordvoerder van de gemeente Groningen zegt dat het voor het eerst is dat de maatregelen om horecazaken aan te pakken voor een studentenvereniging wordt gebruikt.

Vindicat reageerde geschrokken op de waarschuwing, maar zegt dat de naam van de verdachte niet is gegeven uit privacyoverwegingen. Het intrekken van de exploitatievergunning vindt het bestuur een veel te zware sanctie.