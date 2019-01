Versnipperde Banksy voor het eerst te zien in museum

Het kunstwerk van Banksy dat zichzelf vorig jaar direct na een veiling versnipperde, wordt volgende maand voor het eerst tentoongesteld.

Love is in the Bin (Liefde ligt in de prullenbak), zoals het werk Girl with Balloon na de stunt werd gedoopt, komt vier weken in het Museum Frieder Burda in Baden-Baden te hangen. Het is een bruikleen van de Europese eigenares, die het museum verder niet bij naam noemt.

Ticketprijzen aangepast

"We verwachten een grote toestroom, vooral van jongeren en Banksy-fans", zegt museumdirecteur Henning Schaper. "Tegelijkertijd willen we het werk niet als trofee neerzetten. Dat zou ook ingaan tegen het idee van de maker."

Het museum zegt dat Banksy staat voor de democratisering van de kunst en wil dat iedereen de kans krijgt het te zien. Een toegangskaartje wordt daarom goedkoper.

Afstandsbediening

De kunstwereld stond in oktober op zijn kop toen het werk nog in de Londense veilingzaal van Sotheby's werd vernield. Banksy had een shredder in de lijst gebouwd. Toen de kavel was afgehamerd op bijna 1,2 miljoen euro, drukte een medewerker op een afstandsbediening, waarna het papier door de versnipperaar ging.

Banksy liet in deze video zien hoe zijn actie in zijn werk ging: