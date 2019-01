Media Park Hilversum verkocht aan vastgoedbedrijf prins Bernhard

Het Media Park in Hilversum is voor een onbekend bedrag verkocht aan Pinnacle BV, het vastgoedbedrijf waarvan prins Bernhard van Oranje minderheidsaandeelhouder is. Het terrein van de huidige eigenaar Europa Capital stond al meer dan twee jaar in de verkoop.

Pinnacle krijgt met de aankoop van het terrein 150.000 vierkante meter aan bedrijfsruimten in handen. Zo'n 95 procent wordt verhuurd aan mediabedrijven en tv- en radiostudio's van omroepen als BNNVARA en Talpa. Er werken in totaal 6.000 mensen op het Media Park.

Wethouder Jaeger van Economie, Media en Cultuur zegt tegen het ANP blij te zijn dat er met de verkoop een einde is gekomen aan de onzekerheid rond het bedrijventerrein. Hij kijkt uit naar een goede samenwerking met de nieuwe eigenaar. "Het Media Park moet een prettig nest worden voor nieuwe media", aldus Jaeger.

Over de vastgoedactiviteiten van prins Bernhard was de laatste twee jaar veel te doen. Hij bezit bijna 600 adressen in Nederland waarvan 349 adressen in Amsterdam. De prins is sinds twee jaar ook eigenaar van het circuit in Zandvoort.