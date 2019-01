Veteraan (99) krijgt 75 jaar na bevrijding Zeeland onderscheiding

Na 75 jaar heeft de 99-jarige Adriaan Dieleman uit Terneuzen een onderscheiding ontvangen voor zijn inzet bij de bevrijding van Nederland. Zijn kleinzoon had het voor hem aangevraagd.

De oorlogsveteraan ontving in zijn verzorgingshuis het Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van minister Ank Bijleveld, schrijft Omroep Zeeland. Omdat er nog weinig militairen van deze lichting over zijn, wilde de minister graag persoonlijk de medaille uitreiken.

Het oorlogskruis wordt elk jaar tientallen keren uitgereikt, maar dat is vaak postuum. In de afgelopen vier jaar is de onderscheiding drie keer naar nog levende veteranen gebracht.

Tijdens haar speech liet de minister weten dat Dieleman trots mag zijn. "U was bereid om uw leven te geven voor dit land, dat is niet vanzelfsprekend. U moet daar trots op zijn!"

Krijgsgevangen

Dieleman (destijds 19 jaar) was in Sluiskil toen de oorlog begon. Zijn compagnie bood weerstand, maar hij werd krijgsgevangen gemaakt.

Toen de Engelsen en Canadezen vier jaar later Zeeland bevrijd hadden, werd hij opgeroepen om met de geallieerden de rest van Nederland te bevrijden. "We gingen telkens weer een provincie verder, helemaal naar Groningen."

Na de Tweede Wereldoorlog kon het oorlogsherinneringskruis worden aangevraagd. Daar moest voor worden betaald, dus vroegen maar weinig mensen de onderscheiding aan. Volgens Defensie was er in de decennia na de oorlog ook weinig aandacht voor veteranen.