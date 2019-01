Dijkbewaking in Groningen en Friesland vanwege verwacht hoog water

Groningen en Friesland stellen dinsdag dijkbewaking in omdat er stormachtig weer en hoge waterstanden worden verwacht. Ook worden verschillende dijkdoorgangen gesloten.

Rijkswaterstaat heeft vanwege de weersvoorspelling code geel afgegeven voor de kustgebieden. Groningen en Friesland hebben daarnaast nog te maken met de rommel uit de containers die vorige week overboord sloegen bij de MSC Zoe. De dijkbewaking wordt daarom eerder ingeschakeld dan normaal, meldt RTV Noord. Normaal gebeurt dit bij 3.80 meter boven NAP, voor morgen wordt een waterstand van 3 meter verwacht.

Beschadigingen door troep

"Omdat er nog veel troep en mogelijk ook containers in het water drijven, houden we onze dijk tussen Eemshaven en Lauwersoog morgen extra goed in de gaten. Een koelkast of container die met kracht tegen de dijk wordt geslagen, kan beschadigingen veroorzaken", laat waterschap Noorderzijlvest weten.

Ook in Friesland gaan dijkwachters op pad om te controleren of rommel geen schade aan de dijken veroorzaakt. Dat gebeurt op het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en als het nodig is ook op de eilanden. Vanwege het hoge water gaat ook de keermuur bij Harlingen dicht. Daarnaast sluiten de gemalen bij Roptazijl, Zwarte Haan en Marrum. Ook in Delfzijl gaan de dijkdoorgangen dicht.

Blijf thuis

Waterschappen roepen vrijwilligers op niet de dijk op te gaan om aangespoelde rommel op te ruimen. Henk Flikkema van Wetterskip Fryslân zegt dat de storm niet zijn grootste zorg is. "Ik maak me vooral zorgen over de aanloop van mensen naar de zeedijk toe als er weer nieuwe rommel ligt."

Mensen moeten volgens hem al helemaal niet met hun auto's op de dijken rijden. "Dan vernielen jullie de grasmat, terwijl die juist zo belangrijk is voor als het echt spannend wordt", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Rotterdam en Zeeland

Ook in Rotterdam wordt hoog water verwacht. De gemeente waarschuwt dat de kades van het Noordereiland en vanaf Bolwerk naar de Plantagelaan worden afgezet bij hoog water. Bewoners en bezoekers moeten dan hun auto weghalen. Als het nodig is, sleept de politie auto's weg, schrijft RTV Rijnmond.

In Zeeland wordt de waterstand nauwlettend in de gaten gehouden om te beoordelen of de stormvloedkering in de Oosterschelde gesloten moet worden. Bij een waterstand van 3.00 meter boven NAP gaat de kering dicht. Waterschap Scheldestromen verwacht dat er in Zeeland geen dijkbewaking hoeft worden ingesteld, meldt Omroep Zeeland.

Schiphol

KLM annuleerde al 159 retourvluchten op Schiphol vanwege de weersvoorspelling. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan door het slechte weer morgen slechts één start- en landingsbaan gebruik worden.