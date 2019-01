Motief dreiging kerk Nijmegen nog onbekend

Volgens de politie vragen veel mensen zich af wat er precies aan de hand was, maar kan daar nog geen antwoord op gegeven worden. Het onderzoek loopt nog. Ook wil de politie niets kwijt over hoe de tip over de dreiging bij hen binnenkwam.

Omdat er in het dreigement niet gesproken werd over andere gebouwen van de Servisch-Orthodoxe kerk, konden bijeenkomsten op andere locaties wel doorgaan. Kerkgangers weken onder meer uit naar Sint Hubert, op enkele tientallen kilometers van Nijmegen, meldt Omroep Gelderland.

Inmiddels is het onderzoek bij de kapel aan de Dobbelmannweg in Nijmegen afgerond. Het gebouw is vrijgegeven. Gisteravond was de straat alweer toegankelijk voor verkeer.

Kerstmis

In de Parochie Heilige Sava zou gisteravond en vanochtend een kerkdienst zijn vanwege kerst. In de Servisch-Orthodoxe Kerk is het vandaag Kerstmis.