Drie keer zoveel klachten over geluid Schiphol

Een recordaantal klachten over geluidsoverlast, dat mag Schiphol in de boeken zetten voor 2018. Dat blijkt uit de nieuwjaarstoespraak van Schiphol-topman Dick Benschop.

11.500 mensen hebben bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol aangegeven dat ze hinder ondervonden door het luchtverkeer. Dat is drie keer zoveel als het jaar ervoor.

"Ik lees cijfers op, maar ik ben me er zeer van bewust dat ze mensen voorstellen die ons iets vertellen", aldus Benschop. De topman denkt dat er tegelijkertijd ook welwillendheid is onder de betrokken partijen om te praten over een balans.

Afgelopen 15 juli, een zondag, was een nieuw hoogtepunt (of dieptepunt). De Polderbaan kon die dag niet gebruikt worden vanwege schade aan het wegdek. Vliegverkeer nam daardoor een andere route met geluidshinder voor omwonenden tot gevolg, 100 mensen lieten een klacht optekenen.

Meer verkeer

Schiphol kwam vandaag ook met voorlopige cijfers over het afgelopen jaar. Het aantal passagiers dat de luchthaven aandeed is weer iets gestegen, tot 71 miljoen. Het aantal vliegbewegingen bleef min of meer gelijk, net onder de toegestane grens van een half miljoen.

De luchthaven in Eindhoven en Rotterdam The Hague Airport, beide ook onderdeel van de Schiphol groep, konden wel meer verkeer verwerken. Daar steeg het aantal vliegbewegingen met 6 en 10 procent.