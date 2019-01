D66 wil dat Rutte Oranjes aanspreekt op kunstveiling

Premier Rutte moet een appèl doen op de koninklijke familie om voorlopig af te zien van de veiling van een aantal kunstwerken, waaronder een tekening van Rubens. Dat vindt regeringspartij D66. De Oranjes willen de werken verkopen op een Amerikaanse veiling, maar Kamerlid Belhaj hoopt dat ze in Nederland kunnen blijven.

D66 doet zelf ook een beroep op de Oranjes. "Misschien zijn er wel Nederlandse musea geïnteresseerd om deze bijzondere stukken te kopen. Dan heeft de Nederlandse bevolking er ook nog plezier van", zegt Belhaj.

In schriftelijke vragen aan Rutte stelt het Kamerlid dat er voortaan altijd eerst bezien moet worden of Nederlandse musea interesse hebben, voordat de koninklijke familie kunst verkoopt aan het buitenland.

De veiling van de Rubens staat voor later deze maand gepland bij Sotheby's in New York. Geschatte opbrengst: 3 miljoen euro. D66 wil dat Rutte de vragen voor de veiling beantwoordt.