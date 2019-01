Oostenrijks skigebied ontruimd wegens lawinegevaar

In Oostenrijk wordt het skigebied Hochkar ontruimd vanwege lawinegevaar. Door de aanhoudende sneeuwval is het niet verantwoord om de mensen in het gebied te laten blijven, zeggen de autoriteiten.

"Iedereen, zowel gasten als bewoners, moet vanmiddag vertrekken. Dat is in de geschiedenis van het gebied niet eerder voorgekomen", zegt de burgemeester van het skidorp Göstling in de Oostenrijkse media. Het gaat in totaal om zo'n honderd mensen.

Door het slechte weer kan de medische zorg niet langer worden gegarandeerd. De belangrijkste weg naar het skigebied is gesloten en helikopters kunnen vanwege lawinegevaar niet vliegen.

In konvooi

"Het grootste probleem is dat er in korte tijd meer dan een meter sneeuw is gevallen", zegt een woordvoerder van de gemeente Göstling. In de loop van de middag worden de evacués in konvooi van de berg geleid.

Het skigebied van Hochkar ligt ongeveer 120 kilometer ten zuidwesten van Wenen. Het is een vrij klein gebied met zo'n 19 kilometer aan pistes.

In het Alpengebied is het afgelopen weekend circa twee meter sneeuw gevallen. Tientallen dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. Zeker twee mensen zijn in de Oostenrijkse Alpen om het leven gekomen. Door reddingswerkers wordt nog gezocht naar twee skiërs en twee wandelaars.

In de loop van de week wordt in de Alpen nog meer sneeuw verwacht.