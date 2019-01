Horeca groeit, maar zorgen van ondernemers over wildgroei

De meeste ondernemers in de horeca hebben een redelijk tot goed jaar achter de rug. Door de economische groei en de mooie zomer zagen bijvoorbeeld lunchrooms, eetcafé's en ijssalons hun omzet toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland onder 1000 leden.

De resultaten werden vanochtend gepubliceerd voor aanvang van de Horecava in Amsterdam, de vakbeurs voor de horeca. Uit de enquête blijkt ook dat ondernemers bedreigingen zien. Veel ondervraagden vinden dat er de afgelopen jaren teveel horeca is bijgekomen, zoals in steden als Utrecht, Breda, Groningen, Leeuwarden en Nijmegen. Volgens FoodService Instituut Nederland is het aantal horecastoelen in steden als Utrecht en Amsterdam sinds 2012 zelfs toegenomen met 30 procent.

"Daar komt bij dat het aantal terrassen is uitgebreid en dat het terrasseizoen wordt verlengd door overkappingen en heaters", zegt Jan-Willem Grievink in een toelichting. "Dat maakt dat de omzet én winstgevendheid per vestiging bij de gemiddelde horecaondernemer toch nog onder druk staat."

3000 tentjes erbij

Tussen 2013 en nu is het aantal restaurants, ijssalons, eetcafé's en dergelijke in ons land gestegen van ruim 44.500 naar 47.500, meldt de website HorecaDNA. Erik Derksen, eigenaar van twee restaurants in Utrecht, ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan.

"Ik denk dat er in Utrecht zeker zeventig of tachtig horecapanden zijn bijgekomen de afgelopen jaren. Mensen gaan heus niet vier keer per dag lunchen hoor, om ons te plezieren. Dus de omzet moet verdeeld worden onder steeds meer ondernemers. De spoeling wordt dunner en dunner."

Ook in Rotterdam is sprake van overkill, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Horeca Nederland: "De afgelopen jaren zijn er talloze winkels failliet gegaan. Wat je zag was dat er dan heel snel vergunningen werden afgegeven voor horeca. Ik denk zeker in 70 procent van de gevallen. Dat kan niet goed blijven gaan. Als er even economische tegenwind is, vallen ze ook één voor één weer om. Daar kun je op wachten."

Stop in Utrecht

"Er moet gewoon een goede mix blijven van leuke aantrekkelijke winkels én horeca", zegt uitbater Derksen. "Evenwicht is belangrijk. Dat heeft het stadsbestuur van Utrecht ook ingezien en daarom is er een stop op nieuwe horeca. De verantwoordelijke wethouder moet zijn visie presenteren."

Ondanks zijn zorgen over de omvang van het totale horeca-aanbod wil Derksen zelf graag nog doorgroeien. Maar daarbij heeft hij wel een andere zorg. Het tekort aan personeel bezorgt Derksen slapeloze nachten.

"Ik wil dit jaar nog twee restaurants openen. Op mooie plekken, de economie zit mee. Niks aan het handje, zou je zeggen. Maar ik heb zeker tachtig man personeel nodig. Zie ze maar eens te vinden."