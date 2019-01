Orthodoxe kerstdienst afgelast vanwege 'mogelijke dreiging'

Een dienst van de Servisch-Orthodoxe Kerk in Nijmegen is afgelast vanwege "een mogelijke dreiging ronde de kerk", meldt de politie. De Dobbelmannweg, waar de kerk aan ligt, is afgesloten. De politie wil niet zeggen om wat voor soort dreiging het gaat.

In de Parochie Heilige Sava zou vanavond en morgenochtend een kerkdienst zijn vanwege kerst. In de Servisch-Orthodox Kerk is het morgen Kerstmis. Beide diensten zijn afgelast.

Voor de secretaris van de parochie Goran Savic kwam de melding onverwacht. Hij heeft geen idee waar de dreiging vandaan komt. "Alle voorbereidingen waren getroffen en ik stond al klaar om naar de kerk te gaan." Op de kerstavond in Nijmegen werden tussen de 200 en 300 mensen verwacht. De parochianen zijn nu doorverwezen naar een Servisch-Orthodoxe kerkdienst in Eindhoven.

De politie doet onderzoek en kan niet zeggen hoelang de Dobbelmannweg nog afgesloten is.