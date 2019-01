Honderden protestantse predikanten ondertekenen anti-lhbti-pamflet

Dominee Rinie van Reenen uit Oldebroek, van de hersteld-hervormde stroming binnen de protestantse kerk, is een van de predikanten die de verklaring ondertekenden. Hij zegt tegen het Nederlands Dagblad dat het pamflet veel steun krijgt. "Het is niet maar een enkeling die dit vindt. Het is een interkerkelijk en wereldwijd statement."

De verklaring komt op een moment dat er juist sprake was van enige emancipatie van homoseksuelen binnen de protestantse kerk. Eind november vorig jaar schreven honderden predikanten en kerkelijk werkers een open brief waarin ze stelden dat het homohuwelijk in hun kerk geen enkel probleem was. Dagblad Trouw schrijft dat door de Nederlandse Nashville-verklaring "het debat over homoseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert".

De discussie over homo's doet helemaal niet ter zake, vinden de schrijvers van die verklaring. Zij stellen dat homoseksualiteit niet iets is waarover christenen onderling van mening mogen verschillen. Ook staat erin dat homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen.

Ook SGP'ers zetten handtekening

Volgens Trouw komen de 250 mannelijke ondertekenaars uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Naast voornamelijk voorgangers is de verklaring ook ondertekend door SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, SGP-senator Diederik van Dijk en voormalig lijstduwer van de ChristenUnie Orlando Bottenbley. Ook de jongerenafdeling van de SGP schaart zich erachter, zo schrijft voorzitter Willem Pos op Twitter: