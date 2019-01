Baltsende krekels achter 'geluidsaanval' op Amerikaanse ambassade in Cuba

Wie of wat zit er achter de mysterieuze 'geluidsaanvallen' die plaatsvonden op de Amerikaanse ambassade in Cuba? Diplomaten die er verbleven tussen eind 2016 en eind 2017 kampten met onverklaarbare gezondheidsproblemen, zoals gehoorverlies, hoofdpijn en misselijkheid. Volgens de Verenigde Staten was Cuba de aanstichter: die zou aanvallen uitvoeren met geluidsgolven.

De waarheid lijkt nu wat onschuldiger. Een Amerikaanse en een Britse wetenschapper concluderen na onderzoek van een geluidsopname dat er geen sprake van een audiowapen, maar van baltsende krekels.

"Ik kan vrijwel zeker zeggen dat de vrijgegeven opname van een krekel is, en we denken te weten welke soort het is", zegt een van de onderzoekers tegen The New York Times. Het gaat om de Anurogryllus celerinictus, een krekelsoort die leeft in het Caribisch gebied.

De onderzoekers kwamen tot die conclusie na het bestuderen van een geluidsopname die in 2017 werd gepubliceerd door persbureau AP. Destijds schreven verschillende media, waaronder de NOS, al dat het geluid "nog het meest lijkt op het getjilp van krekels".