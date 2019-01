Politie Arizona doet onderzoek na bevalling langdurig comateuze vrouw

De politie in de Amerikaanse staat Arizona is een onderzoek begonnen nadat een comateuze vrouw is bevallen van een kind. De vrouw lag al tien jaar in vegetatieve toestand in een ziekenhuis in de stad Phoenix.

Eind december beviel de vrouw van een zoon, melden lokale media. Niemand had door dat ze zwanger was. Bronnen zeggen dat de vrouw aan het kreunen was, en dat ziekenhuispersoneel eerst niet wist waarom.

Een woordvoerder van het Hacienda-ziekenhuis wilde tegen persbureau Reuters niet zeggen of medewerkers zijn gevraagd hun dna te laten onderzoeken zodat mogelijk een verdachte zou kunnen worden gevonden. Ook zei hij niet of het ziekenhuis preventieve maatregelen neemt om patiƫnten te beschermen na dit incident.

Kwetsbaar

Wel schreef hij dat het ziekenhuis volledig heeft samengewerkt met de autoriteiten en dat ook zal blijven doen. Het ziekenhuis omschrijft zichzelf als gespecialiseerd in gezondheidszorg voor medisch kwetsbare en chronisch zieke zuigelingen, kinderen, tieners en jongvolwassenen, en ook voor patiƫnten met geestelijke- en ontwikkelingsproblemen.

Een woordvoerder van de gouverneur van Arizona zei tegen Reuters dat de staat het contract en de controle van het ziekenhuis opnieuw tegen het licht houdt.

De vrouw zou ruim tien jaar geleden bijna zijn verdronken.