In de Fresiastraat in Ridderkerk is een jongetje van 1 jaar oud vanaf de eerste verdieping van een flatgebouw gegooid.

Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie schrijft dat het kind nog ademde.

In de buurt is een man aangehouden. Het is niet bekend wat zijn rol is en wat zijn relatie met het jongetje is.

De politie heeft een deel van de straat afgezet en is een onderzoek gestart.