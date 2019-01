Voedselproductie kan door vondst enorm toenemen, al duurt dat nog jaren

Fotosynthese werkt bij alle planten op nagenoeg dezelfde manier. Om die reden denkt Klein Lankhorst dat de nieuwe techniek naast tabak ook op voedingsgewassen zal werken. Hij maakt wel een kanttekening. "Die 40 procent gaat over de totale opbrengst van de tabaksplant. Dat wil je niet bij bijvoorbeeld rijst of aardappelen, daar wil je enkel een zo groot mogelijke rijstkorrel of aardappel. Je hebt niets aan aardappelplant die 10 meter hoog wordt."

Die tweede stap, waarbij je zorgt dat de energie van de plant op de goede plaats terecht komt, is heel ingewikkeld. "Dit moet voor ieder gewas afzonderlijk worden uitgezocht en zal vermoedelijk nog jaren duren", denkt Klein Lankhorst.

Nog minstens tien jaar

De Amerikaanse wetenschappers denken minstens tien jaar nodig te hebben voordat de techniek kan worden toegepast op voedselgewassen en de goedkeuring is geregeld. Dat laatste komt omdat de techniek onder de regels van genetische modificatie valt. Daarvoor gelden met name in Europa strenge regels.

Hoe een gewas reageert op de nieuwe vinding moet natuurlijk eerst goed worden getest, zegt Klein Lankhorst. "Het gaat niet alleen om veiligheid, je wilt ook grote planten die genoeg voedingstoffen geven en niet ineens extra veel water en kunstmest nodig hebben. Ook wil je dat ze bestand zijn tegen toekomstige klimaatcondities. Het wordt immers steeds warmer op aarde."