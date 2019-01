Gefilmde euthanasiewens steun in de rug voor alzheimerpatiënt

"Emotioneel was mijn moeder nog redelijk goed, ze herkende ons ook tot het laatste moment nog. Maar op andere terreinen ging het al vrij snel hard achteruit. Aankleden duurde bijvoorbeeld uren. Ze wist bij een trui niet meer of haar armen of haar benen erin moesten. Ze werd midden in de nacht wakker en wist niet meer wie ze was, of ze in het juiste huis was en ze ging dan dwalen. Uiteindelijk was ze echt totaal op. En ze was heel bezorgd dat dat heel zorgvuldige proces richting euthanasie zó lang zou duren, dat ze uiteindelijk wilsonbekwaam zou zijn en de kans op euthanasie verkeken zou zijn."

Ook in latere stadia maakte Van Ooy daarom opnamen van haar moeder, met name vlak voor de uiteindelijke euthanasie. Besefte Lucie Westenberg nog wel goed genoeg wat er de volgende dag zou gaan gebeuren? "Ja", was het antwoord, "dan ga ik dood. Die euthanasie is helemaal wat ik wil. Echt. Ik hoop alleen dat het snel gebeurt, want ik ben zó moe."

Zacht en liefdevol

De volgende morgen, in maart 2018, kreeg Lucie Westenberg (77) inderdaad de zachte dood die zij zo vurig wenste, omringd door haar gezin. Dochter Jasmijn kijkt er met een dankbaar gevoel op terug.

Al is dat een beetje "raar en tegenstrijdig", omdat ze tegelijkertijd tien maanden later nog altijd diep in de rouw is. "Maar het feit dat we daar met z'n allen als gezin naartoe hebben gewerkt en het uiteindelijk gelukt is, heel zorgvuldig en in alle rust... Het was echt prachtig. Heel zacht en liefdevol."