Een 30-jarige vrouw is aangehouden voor het belagen van een 65-jarige vrouw in een rolstoel. De aanvaller bedreigde het slachtoffer gisteren met een mes in Den Bosch en eiste geld, meldt Omroep Brabant. Daarna ging de verdachte ervandoor, terwijl de gewonde vrouw op straat achterbleef.

De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk geld is buitgemaakt.

Het slachtoffer mocht na een medische controle in het ziekenhuis weer naar huis.