Weduwe Simon Vestdijk (80) overleden

Mieke Vestdijk-Van der Hoeven, de weduwe van auteur Simon Vestdijk, is afgelopen zondag overleden. Mieke Vestdijk trouwde in 1965 met de 40 jaar oudere schrijver. Na diens dood in 1971 heeft ze zich steeds ingespannen om de aandacht op Vestdijks omvangrijke werk te vestigen en zijn literaire nalatenschap te bewaken. De Vestdijkkring eert Mieke Vestdijk als een vrouw die "altijd op de bres stond voor het oeuvre van haar man".

Biografen van Vestdijk kregen te maken met forse weerstand van zijn weduwe. Hans Visser en Anne Wadman kregen na toezending van een proefhoofdstuk te horen dat ze "totaal niet opgewassen" waren tegen hun taak en dat zij verder iedere medewerking weigerde. Daardoor bleven belangrijke documenten buiten hun bereik.

Mieke Vestdijk verleende wel medewerking aan de biografie van de hand van Wim Hazeu. die in 2005 verscheen.

Mieke Vestdijk is 80 jaar geworden.