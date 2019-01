Frontex: illegale migratie naar EU op laagste punt in vijf jaar

Het aantal migranten dat illegaal de grens met de Europese Unie oversteekt, was het afgelopen jaar op het laagste punt sinds 2013, meldt het Europese grensbewakingsagentschap Frontex.

Het afgelopen jaar werden zo'n 150.000 illegale grensoverschrijdingen geregistreerd, een kwart minder dan in 2017. Ten opzichte van 2015, het piekjaar van de migratiecrisis, daalde het aantal illegale overschrijdingen met 92 procent.

Minder vaak via Italië

Frontex wijst op de sterke daling van het aantal migranten dat via Italië Europa binnenkomt. Ten opzichte van 2017 daalde dit aantal met 80 procent naar ruim 23.000, het laagste aantal sinds 2012. Vooral Tunesiërs en Eritreeërs proberen via deze route Europa te bereiken.

Vanuit Libië vertrokken het afgelopen jaar 87 procent minder migranten vergeleken met 2017. Vanuit Algerije halveerde dat aantal, terwijl het aantal vertrekken uit Tunesië ongeveer gelijk bleef.

Spanje-route populair

Het aantal migranten dat via Spanje Europa bereikt, verdubbelde voor het tweede jaar op rij. 57.000 migranten staken het afgelopen jaar illegaal de grens met Spanje over. Daarmee is Spanje voor het eerst de populairste route naar Europa voor illegale migranten.

Marokko is het belangrijkste land van vertrek. De meeste migranten op deze route komen uit sub-Sahara-Afrika, maar ook het aantal migranten uit Marokko neemt toe.

De route via Oost-Europa is ook populairder geworden: het aantal illegale grensoverschrijdingen steeg met bijna een derde tot 56.000. De groei werd vooral veroorzaakt door overschrijdingen over land van Turkije naar Griekenland. Met name Turken steken zo de grens over.

Het aantal migranten dat het afgelopen jaar de oversteek over de Egeïsche Zee - de zee tussen Griekenland en Turkije - waagde, was ongeveer gelijk aan 2017. Deze route is vooral bij Afghanen, Syriërs en Irakezen populair.