Vrouw in rolstoel beroofd op straat in Den Bosch

In Den Bosch is een vrouw in een rolstoel op straat beroofd. Volgens de politie gebruikte de aanvaller daarbij veel geweld.

Het slachtoffer werd belaagd door een man met een mes. Hij vroeg om geld en sloeg de vrouw. Daarna ging hij er te voet vandoor. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is volgens Omroep Brabant niet duidelijk of de man iets heeft buitgemaakt.

De politie is een buurtonderzoek begonnen. Er is nog geen goed signalement van de dader. De hoop bestaat dat mensen iets gezien hebben en zich melden.

Agenten doen onderzoek op de plek van de beroving: