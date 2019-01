Ook Frankrijk patrouilleert extra op Het Kanaal

Na het Verenigd Koninkrijk neemt ook Frankrijk maatregelen om migranten tegen te houden die via Het Kanaal in gammele bootjes naar Engeland willen varen. Bij de havens van Calais en Boulogne-sur-Mer wordt extra gepatrouilleerd. De stranden waar de bootjes vertrekken worden extra in de gaten gehouden. Verder gaat de politie langs bij jachthavens en verhuurders van boten en nautische apparatuur om hen te waarschuwen dat er mensensmokkelaars actief zijn.

Iraniƫrs

Minister Castaner van Binnenlandse Zaken maakt zich zorgen over het groeiend aantal migranten dat de gevaarlijke oversteek naar Engeland maakt. Vorig jaar werden 71 migrantenbootjes waargenomen. In 2017 waren het er 12.

Vooral de laatste twee maanden gingen er steeds meer boten Het Kanaal op. Het waren er in die periode 57. Frankrijk wist 228 migranten tegen te houden, 504 migranten bereikten Engeland, vooral Iraniƫrs.

Castaner wijt de toename aan de verscherpte grenscontroles bij de Eurotunnel en de grote zeehavens. Hij heeft met de Britse regering afgesproken om nauwer samen te werken in de strijd tegen illegale migratie op Het Kanaal.

Het Verenigd Koninkrijk houdt er rekening mee dat migranten nu nog naar Engeland willen, omdat ze bang zijn voor strengere regels na de brexit, die op 29 maart een feit moet zijn.