Rijbewijzen van beroepschauffeurs te laat verlengd door CBR

Bij zo'n 1200 beroepschauffeurs was het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dit jaar te laat met het verlengen van hun rijbewijs. Hoeveel chauffeurs hierdoor daadwerkelijk niet meer mochten rijden en hoe lang dat heeft geduurd, weet het CBR niet.

De norm is dat het CBR maximaal vier maanden doet over een verlenging en een medische keuring, die voor chauffeurs verplicht is. Jaarlijks moeten 60.000 beroepschauffeurs hun rijbewijs verlengen. In 2 procent van de gevallen ging dat dus mis.

Daarmee is niet gezegd dat het rijbewijs van al die chauffeurs ongeldig werd: sommige chauffeurs beginnen al eerder zelf met hun verlengingsaanvraag. Anderen trokken op het nippertje aan de bel.

'Niet de weg'

Bij belangenvereniging Transport en Logistiek Nederland zijn tegen de twintig klachten binnengekomen van chauffeurs of transportbedrijven. Hun rijbewijs dreigde niet op tijd verlengd te worden, maar door bemiddeling van TLN bij het CBR is het toch gelukt. In een normaal jaar komen er maximaal twee van dit soort klachten binnen, zegt TLN.

"Al deze mensen waren op tijd begonnen met hun aanvraag", zegt woordvoerder Hans van den Berg. "Door ons in te schakelen is het rijbewijs verlengd, maar dat is natuurlijk niet de weg."

Of er ook mensen zijn ontslagen of op non-actief zijn gezet, zoals De Telegraaf meldt, weet het CBR noch een woordvoerder van TLN. "We hopen dat het CBR de boel snel op orde heeft", zegt Van den Berg. "Want dit gaat om het brood van de chauffeurs en de bedrijven."

Enorme drukte

Het CBR bevestigt "de enorme drukte" en vindt het "heel erg vervelend" dat chauffeurs mogelijk hun werk niet kunnen doen, zegt woordvoerder Irene Heldens. De dienst heeft dit jaar een verhoogd aantal aanvragen voor gezondheidsverklaringen (door de toename van het aantal chauffeurs en ouderen in het verkeer), terwijl de invoering van een digitaal systeem en bijkomende reorganisatie hapert, legt Heldens uit.

Ook particulieren hebben daar last van, meldde het CBR al in oktober. Toen was er vertraging bij een kleine 5 procent van de 650.000 aanvragen. Beroepschauffeurs krijgen voorrang, maar komen nu dus ook in de problemen.

"Het nieuwe systeem vraagt energie, daarom duurt het wat langer. Maar schrijnende gevallen halen we naar voren. Zij kunnen contact met ons opnemen." Ook wordt chauffeurs geadviseerd de gezondheidsverklaring digitaal op te sturen.