China is klaar voor een robotrevolutie

Dat het stormachtig kan verlopen, heeft ook Amy Wu ervaren. Zij is directeur van FUWA, een Chinees bedrijf dat assen voor vrachtwagens maakt en containers. Ze heeft inmiddels haar derde fabriek geopend en aan een vierde wordt gewerkt.

Elke nieuwe fabriek kenmerkt zich door steeds meer automatisering en steeds meer robots die mensenhanden vervangen. "We willen mensen inzetten op een intelligente manier", zegt ze. "We willen wereldleider zijn in de productie van vrachtwagenassen en daarom moeten we de klanten bedienen met kwalitatief goede assen. En met machines krijg je de beste en meest constante kwaliteit." Haar assen rijden inmiddels over wegen in alle continenten.

Goed concurreren

De Nederlandse ondernemer Jan Koolen bestelt zijn containers bij FUWA. Ook hij ziet dat kwaliteit en prijs belangrijke redenen zijn en door de geautomatiseerde productie kan dit Chinese bedrijf wereldwijd goed concurreren. "Mensen zijn duur, ook in China is arbeidskracht niet meer zo goedkoop. En bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing. Ook willen mensen meer studeren en minder met hun handen werken."

Zhou Lulai werkt al twintig jaar bij FUWA en heeft de verandering in het productieproces van dichtbij meegemaakt. Hij heeft veel van zijn collega's zien vertrekken, en de overgebleven mensen zijn steeds hoger opgeleid. Ook Zhou is begonnen als handwerker. Nu is hij onderhoudstechnicus. "Het werk is een stuk minder zwaar geworden en veel efficiënter."

Geplande revolutie

'Made in China 2025' is de naam van het strategische programma dat onder andere de robotrevolutie moet veroorzaken. Maar het Chinese leiderschap heeft nog meer ambities: in 2025 moet China veel minder afhankelijk zijn van buitenlandse bedrijven en technologie en door vergaande automatisering en gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen concurreren met de rest van de wereld.

In een centraal geleide economie betekent dat enorme investeringen. In de elektrische auto-industrie, in de energiesector, in de farmaceutische industrie en tal van andere fabrieken. In 2013 waren er in China 25 robots op elke 10.000 werknemers. Drie jaar later waren dat er al 68. In Zuid-Korea, Singapore, Duitsland en de Verenigde Staten liggen de aantallen robots vele malen hoger, maar de groei in China gaat hard.