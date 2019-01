Mannen beboet voor verspreiden anti-homoflyers in Amsterdam

Drie mannen in Amsterdam die flyers met teksten tegen homo's hadden verspreid moeten een boete betalen van 500 euro. De rechtbank oordeelde dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het beledigen van en aanzetten tot discriminatie van homoseksuelen.

De drie mannen, twee van 31 en een van 41 jaar, deden in oktober 2016 de folders in de brievenbus van woningen in Amsterdam-West en -Nieuw-West. Op de flyers stonden citaten uit de Bijbel, Koran en Thora die over homoseksualiteit gaan. Aan gelovigen werd de oproep gedaan om zich te verenigen.

De politie wist de drie verspreiders via camerabeelden op te sporen.

Onnodig grievend

Volgens de rechter waren de teksten, waaronder een passage waarbij iemands geaardheid werd gekoppeld aan seksueel misbruik als kind, volkomen ongefundeerd en onnodig grievend. Ook oordeelde de rechtbank dat de flyer erop gericht was om anderen te overtuigen en mogelijk tot actie aan te sporen. De passage over het verenigen van moslims, joden en christenen was daarbij van belang.

Justitie had een taakstraf van 40 uur geƫist, maar de rechtbank vond een geldboete passender omdat de mannen niet eerder zijn veroordeeld voor een soortgelijk vergrijp.