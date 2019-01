Zware explosie bij AfD-partijkantoor in Döbeln, mogelijk aanslag

Voor het partijkantoor van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) in de Oost-Duitse plaats Döbeln is een zware explosie geweest. Volgens de Leipziger Volkszeitung wordt rekening gehouden met een aanslag. Een politiewoordvoerder zegt dat er een onbekende substantie is ontploft. Er raakte niemand gewond.

Rond 19.30 uur klonk er een zware knal in de Bahnhofstrasse, waar het AfD-kantoor gevestigd is. De politie en brandweer rukten uit en sloten de straat af. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie.

Er is schade aan het partijkantoor, aangrenzende panden, en twee busjes die voor het kantoor geparkeerd stonden.