Asbest vrijgekomen bij grote brand in Winschoten

In het centrum van Winschoten heeft een grote brand gewoed. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er asbest vrijgekomen. Net na middernacht was de brand onder controle. Het nablussen kan nog enkele uren duren.

De brand brak rond 22.00 uur uit in een pand in de Langestraat, de winkelstraat van de Groningse gemeente. De brandweer rukte met groot materieel uit. Een deel van het pand stortte in. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om te bekijken waar de asbestdeeltjes terecht zijn gekomen.