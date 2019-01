Koninklijke familie laat Rubens uit collectie Willem II veilen

Veilinghuis Sotheby's biedt deze maand in Londen en New York kunstwerken aan uit de collectie van het Koninklijk Huis. De geschatte waarde is zo'n 3,5 miljoen euro, meldt NRC. Het topstuk is een tekening van de Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640).

Het gaat om dertien tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en Sotheby's zeggen tegen NRC niet wie de werken inbrengt. Wel laat de RVD weten dat de werken door prinses Juliana zijn nagelaten aan erfgenamen. In de catalogus van de veiling staat "property of a princess".

Rubens

Op 30 januari is de veiling in New York, waarbij werken worden aangeboden uit de kunstcollectie van Willem II (1792-1849) en zijn echtgenote Anna Paulowna. Een van de kunstwerken is een teken Rubens. Het werk uit 1608 heeft een geschatte waarde van omgerekend tussen de 2,2 en 3,1 miljoen euro.

De houtskooltekening werd in 1959 toegeschreven aan de collectie van koningin Wilhelmina. Het werk zou in de jaren 80 in het New Yorkse appartement van prinses Christina, de jongste zus van Beatrix, hebben gehangen.

De veilig in Londen is op 17 januari. Onder de stukken die daar worden aangeboden zijn tafelornamenten van de Franse edelsmid René Lalique (1860-1945), die speciaal voor het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard werden gemaakt.

Prins Bernhard

Niet voor het eerst worden er stukken uit de collectie van Willem II te koop aangeboden. In 1988 liet prins Bernhard twee schilderijen veilen.

De opbrengst was volgens de veilingscatalogus bestemd voor Wereld Natuur Fonds, maar later kwam naar buiten dat Bernhard de 700.000 euro had gebruikt voor een privéproject.