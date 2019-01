Handgeschreven gedichten ontdekt van Japanse ex-keizer Hirohito

Schaamte over de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog is een terugkerend thema in 252 gedichten van de vroegere Japanse keizer Hirohito die onlangs boven water zijn gekomen. De vondst is een paar dagen voor zijn dertigste sterfdag naar buiten gebracht door de Japanse krant Asahi Shimbun.

Het zijn klassiek Japanse gedichten, in een stijl die waka wordt genoemd. Een dichter die veel contact had met de keizer heeft de authenticiteit van het handschrift bevestigd.

Keizer Hirohito leidde Japan van 1926 tot aan zijn dood in 1989. Zijn hofhouding bundelde eerder al 870 gedichten. 41 van de nu naar buiten gebrachte verzen waren daarin opgenomen. De andere 211 waren tot nu toe onbekend.

Herdenking oorlogsslachtoffers

Een van de al bekende gedichten is voorgedragen bij een herdenking van oorlogsslachtoffers op 15 augustus 1988, het laatste officiële optreden van Hirohito. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. In het Engels vertaald luidt dat gedicht: "How sad/ Thinking/ After the war/ Offering/ Prayers frequently."

Onder leiding van Hirohito bezetten Japanse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog grote delen van Zuidoost-Azië. Voor sommige Nederlanders staat hij symbool voor wrede onderdrukking. Zij associëren die met onder meer de zogenoemde jappenkampen in voormalig Nederlands-Indië en de aanleg van de Birma-spoorlijn, waarbij Japan krijgsgevangenen als dwangarbeiders inzette. Na de oorlog toonde Hirohito zich een tegenstander van oorlog en geweld.

Doorhalingen en aantekeningen

De handgeschreven gedichten op 29 vellen papier werden bewaard door iemand die dicht bij de keizer stond, maar anoniem wenst te blijven, schrijft de Japanse krant. De gedichten zijn met potlood geschreven op papier met het logo van het hof. De keizer schreef de voor- en achterkant vol. Op de vellen zijn doorhalingen te zien en in de kantlijn staan opmerkingen.

Japanse wetenschappers zijn opgetogen over de vondst, omdat die volgens hen inzicht geeft in de persoonlijkheid van de keizer. Keizers zijn in Japan vooral het symbool van de natie, aan hen wordt een goddelijke status toegedicht.

De eigenaar van de gedichten wil het werk onderbrengen bij een onderzoeksinstituut. Een aantal hoogleraren heeft er op verzoek van de krant al een blik op geworpen. Ze zijn het erover eens dat Hirohito de gedichten heeft geschreven tussen 1985 en 1988, in een periode dat zijn krachten door ziekte begonnen af te nemen.

Kwallen

Hirohito schreef niet alleen gedichten, maar hij hield zich ook bezig met het leven in de zeeën en oceanen. Hij publiceerde een aantal artikelen over kwallen.