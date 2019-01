Rechter weigert faillissement geldtransporteur SecurCash

De rechter heeft een faillissementsaanvraag van geldtransporteur SecurCash afgewezen. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft het bedrijf op dit moment nog voldoende geld in kas om schuldeisers te betalen. Ook zou het volgens de rechter op deze manier af willen komen van arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Maar daar is volgens de rechter een faillissement niet voor bedoeld.

Bestuurder Mario Koevoets van SecurCash begrijpt niets van de rechterlijke uitspraak. "Dat wij goedkoop van mensen af willen, is volledig uit de lucht gegrepen. Wij verbranden al langere tijd iedere maand een half miljoen euro. In totaal heeft het moederbedrijf er nu 17 miljoen euro in gestopt, maar de aandeelhouders vinden het genoeg. En dan kan er nu nog wel wat geld in kas zitten, maar dat is snel op. We hebben drie jaar geleden Brinks overgenomen, maar we krijgen de zaak niet rendabel."

Volgens Koevoets was er onder meer op gerekend dat het contante geld in omloop met zo'n 3 a 4 procent per jaar zou afnemen, maar dat is de laatste jaren veel harder gegaan. "In drie jaar tijd zijn we van 50 miljard cashgeld in omloop naar 30 miljard gegaan. De markt wordt kleiner en wij hebben geen zicht op zwarte cijfers."

Contant geldverkeer

Met de faillissementsaanvraag wilde het bedrijf zijn klanten duidelijk maken dat ze met andere partijen in zee moeten gaan om het contant geldverkeer niet in de problemen te laten komen. Ook hiervoor is een faillissement niet bedoeld, oordeelt de rechter.

"Wij zijn ons gewoon heel bewust van onze verantwoordelijkheid dat het chartaal geldverkeer moet kunnen blijven doorgaan. Daarom gaan we met hulp van de noodkrediet van de banken morgen gewoon weer rijden. Tegelijk hebben we nu uitstel van betaling aangevraagd en hopen we snel een overnamepartner te vinden."

Er werken 220 vaste krachten en 100 uitzendkrachten bij het bedrijf. Het personeel kreeg gisteren te horen dat SecurCash zich failliet wil laten verklaren.

Dringend verzocht

Toezichthouder De Nederlandsche Bank was de afgelopen dagen druk bezig om het naderende faillissement in goede banen te leiden. Andere geldtransporteurs is dringend gevraagd zo snel mogelijk in het gat te springen om de cashstromen gaande te houden.

De geldautomaten in het land blijven ondanks de problemen bij SecurCash sowieso gevuld. Het onderdeel dat nu in nood zit, houdt zich alleen bezig met geldtransport van en naar winkels.