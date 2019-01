Napels wil migranten van schip Sea-Watch opnemen

Napels wil het schip de Sea-Watch 3 met 32 migranten aan boord toelaten. De linkse burgemeester van Napels heeft dat gezegd. Daarmee trotseert hij de rechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini, die absoluut geen migranten meer wil opnemen.

In Italië is er steeds meer oppositie tegen het harde anti-immigratiebeleid van Salvini en zijn rechtse Lega-partij. Burgemeesters van verschillende grote Italiaanse steden hebben aangekondigd dat ze zich niet gaan houden aan de wet van Salvini over veiligheid en immigratie.

Nederland wil meedenken

Verder hebben diverse EU-landen aangeboden een aantal migranten van het schip over te nemen als de Europese Commissie daarom vraagt. Nederland zou bereid zijn er maximaal zes toe te laten. Die komen dan in de gewone asielprocedure, waarbij dus niet zeker is dat ze mogen blijven. Duitsland, Portugal en Frankrijk hebben ook aangeboden opvarenden op te vangen.

Het Nederlandse ministerie van Justitie zegt dat de Europese Commissie nu een leidende rol heeft, en dat Nederland bereid is om mee te denken.

Schuilen voor de storm

Malta heeft de Sea-Watch onder druk van Nederland toegestaan dicht bij de kust te schuilen voor een storm die al dagen duurt. Veel opvarenden zijn daardoor zeeziek geworden. Maar het schip mag niet in Malta aanleggen. Volgens de woordvoerder van het onder Nederlandse vlag varende schip komt er hopelijk morgen over zee een nieuwe voorraad drinkwater en voedsel en een nieuwe bemanning. Malta heeft daarvoor nog geen toestemming gegeven.

De Sea-Watch redde de migranten voor Kerstmis in de buurt van Libië en probeert sindsdien vergeefs een haven te vinden waar ze welkom zijn. Volgens de woordvoerder van Sea-Watch zijn ze getraumatiseerd en verzwakt.