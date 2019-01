Veel mensen gaan erop vooruit, maar je moet wel even opletten

Volgens het Nibud is een gezin met twee kinderen al snel 23,50 euro per maand extra kwijt aan gas en elektriciteit. En de boodschappen. Die zullen in de meeste gevallen duurder uitvallen door de btw-verhoging van 3 procentpunt.

Bijvoorbeeld voeding: die zou datzelfde gezin met twee kinderen 14,50 per maand extra kosten. Al is dat op basis van de misschien wat zuinige aanname dat er vier euro per persoon per dag aan voeding wordt besteed. En voor de zorgverzekering gaat een gezin gemiddeld 10 euro meer betalen.

Huishoudboekje

Kortom, toch even oppassen deze maand, waarschuwt ook het Nibud. "Er verandert heel veel in januari, zowel in je inkomen als aan je uitgavenkant", zegt directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud. "Het is goed om even rustig aan te doen met je geld en voor januari een huishoudboekje bij te houden. Dan weet je aan het eind van de maand hoe het er ongeveer voor de rest van het jaar uitziet."

En wie daarbij denkt alvast het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering in te boeken, moet ook even oppassen, waarschuwt het ADP. Want door de snellere afbouw van de arbeidskorting wordt er vaak wat meer belasting betaald over het vakantiegeld en de kerstbonus. Al blijft dat voor een modaal inkomen beperkt tot zo'n 3 euro minder vakantiegeld.