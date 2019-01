Beyoncé en Jay Z helpen het Louvre aan bezoekersrecord

Het Louvre in Parijs heeft vorig jaar een recordaantal van 10,2 miljoen bezoekers getrokken. De stijging van de bezoekersaantallen komt grotendeels door de muziekvideo van Beyoncé en Jay-Z, APES**T, die in het museum is opgenomen.

De video, die afgelopen zomer uitkwam, heeft bijna 150 miljoen weergaven op YouTube. Het Louvre heeft een speciale tour door het museum gemaakt, langs alle kunstwerken die in de video te zien zijn. Het museum heeft, mede door Beyoncé en Jay Z, het hoge aantal jonge bezoekers kunnen vasthouden: meer dan 50 procent was jonger dan 30 jaar.

Populairste museum

Het vorige record van het Louvre met 9,7 miljoen bezoekers kwam uit 2012. Het aantal bezoekers daalde in 2015, na de terroristische aanslagen in Parijs. Daardoor kwamen er minder toeristen naar Parijs, en toeristen maken driekwart van het aantal bezoekers uit.

Het Louvre is al jaren het populairste museum van de wereld. In 2017 stond het Nationaal Museum van China op de tweede plek met 8 miljoen bezoekers. Op plek drie stond het Metropolitan Museum of Art in New York met 6,6 miljoen bezoekers. Het Louvre trok toen 8,1 miljoen bezoekers.

Nederlandse top drie

Ter vergelijking: het Rijksmuseum had vorig jaar 2,3 miljoen bezoekers, meer dan in 2017, toen 2,1 miljoen mensen het museum bezochten. Het Van Gogh Museum stond toen op nummer 1, met 2,26 miljoen bezoekers. Dat museum staat nu weer op plek 2, met 2,1 miljoen bezoekers. Het Anne Frank Huis staat op de derde plek met 1,2 miljoen bezoekers.